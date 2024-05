Sommet de Séoul : la Chine appelle à « une reprise globale » de la coopération avec le Japon et la Corée

La Chine a appelé, lundi, à « une reprise globale » de la coopération avec le Japon et la Corée, pays avec lesquels les relations de Beijing ont toujours été marquées par une tension nourrie par des considérations historiques et géostratégiques.

Le premier ministre chinois, Li Qiang, qui a lancé l’appel à l’ouverture à Séoul du sommet Chine-Japon-Corée, a mis l’accent sur la nécessité pour les trois pays d’adopter une attitude « ouverte » et de mettre en œuvre des mesures « transparentes » pour promouvoir leurs relations. Les trois pays doivent se considérer comme des partenaires tout en respectant les règles de la globalisation économique et du commerce libre, a encore indiqué le responsable chinois. Il a saisi l’occasion pour appeler au rejet du protectionnisme et des tentatives visant à interrompre les chaines d’approvisionnement. Ces questions figurent au cœur de la rivalité géostratégique entre la Chine et les Etats-Unis, principal allié du Japon et de la Corée.

Le sommet de Séoul, qui se tient pour la première fois depuis quatre ans notamment en raison de la pandémie du Covid-19, devra examiner les moyens de renforcer les relations de coopération entre les trois pays dans les domaines économique, commercial et de santé. Le sommet, qui a été précédé par des entretiens entre les dirigeants des trois pays, sera sanctionné par l’adoption d’une déclaration conjointe. Outre le premier ministre chinois, le sommet est marqué par la participation, du président coréen, Yoon Suk Yeol, et du premier ministre japonais, Fumio Kishida.

Même si elles ne figurent pas à l’ordre du jour officiel du sommet, les questions sécuritaires liées notamment au programme nucléaire nord-coréen jettent leur ombre sur le sommet de Séoul. Lundi, Pyongyang a informé le Japon de son intention de lancer un satellite militaire avant le 4 juin. L’annonce a été condamnée par Séoul et Tokyo. S’exprimant sur cette question, le premier ministre chinois a appelé à la retenue et à éviter l’escalade de la situation dans la péninsule coréenne. « La Chine s’est toujours engagée en faveur du maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne, et encourage le processus de règlement politique de la question », a dit M. Li.

En dépit des tensions, la Chine demeure le premier partenaire commercial du Japon et de la Corée. En 2023, les échanges commerciaux entre les trois pays ont totalisé 706,82 milliards de dollars. Ce montant demeure, toutefois, inférieur à celui généré par le commerce de la Chine avec les pays de l’association des pays d’Asie du Sud-Est (ASEAN : Indonésie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Brunei, Vietnam, Laos, Birmanie), qui a totalisé 911,72 milliards de dollars durant la même année. Par ailleurs, les trois pays ont tenu depuis 2012, 16 rounds de négociations officielles pour la conclusion d’un accord de libre échange tripartite. Les négociations ont été suspendues en novembre 2019 à la veille de l’éclatement de la pandémie du Covid-19.