Sénégal: le président ordonne une refonte du référentiel des politiques publiques du pays

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a « demandé au Premier ministre de finaliser, avant la fin du mois d’avril 2024, le plan d’action du gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés ».

Il a aussi demandé au gouvernement d’accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet de transformation du pays élaboré par le parti au pouvoir, le Pastef.

Durant les deux mandats de Macky Sall (2012-2024), le Plan Sénégal émergent, mis en œuvre à partir de 2014, était le référentiel des politiques publiques sénégalaises.

Bassirou Diomaye Faye a recommandé au Premier ministre de « veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels, et de proposer, pour chaque ministère, une nouvelle organisation rationalisée et des nominations (…) conformes aux réformes et aux objectifs sectoriels validés ».

Il a également appelé le gouvernement, lors du premier Conseil des ministres, à procéder à « une revue générale des programmes et projets, du capital humain (audits des recrutements et des ressources humaines) et des ressources budgétaires de chaque ministère ».

M. Faye a par ailleurs ordonné un examen des finances publiques, de la coopération internationale (l’état de toutes les conventions de financement signées) et des partenariats public-privé.

Investi mardi dernier, le président Bassirou Diomaye Faye, avait promis, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, de prendre une série de mesures touchant plusieurs domaines notamment économique et social.