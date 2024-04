L’Arabie Saoudite enregistre 70 nouveaux sites archéologiques

Le nombre de sites inscrits atteint ainsi 8.917 sites archéologiques répartis dans diverses régions saoudiennes, représentant dans leur intégralité « un patrimoine national qui reflète la richesse historique et culturelle » du Royaume d’Arabie Saoudite, rapporte l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Selon l’Autorité saoudienne du patrimoine, l’inscription des sites archéologiques au Registre national des antiquités passe par une série de procédures, commençant par la découverte du site, puis son inspection par des spécialistes pour vérifier sa valeur historique, avant la préparation et la rédaction des documents scientifiques nécessaires et les rapports techniques sur le site archéologique.

La région d’Asir est la plus grande en termes de nombre de sites archéologiques nouvellement découverts, avec un total de 14 sites, suivie par la région d’Al-Jawf avec 13 sites et la région de Hail 12 sites.

S’y ajoutent 11 sites archéologiques dans la région de Jazan, 7 sites dans la région d’Al-Qassim, 6 sites à Médine, en plus de deux sites archéologiques dans la région de Riyad, tandis que la province orientale et la région de La Mecque ont offert un site archéologique pour chaque région.

L’Autorité du patrimoine d’Arabie Saoudite encourage les citoyens, les résidents et les personnes intéressées à signaler les sites archéologiques pour enregistrement, partant de sa conviction de l’importance de la sensibilisation du citoyen et son rôle en tant que partenaire essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine national.