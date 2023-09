Séisme au Maroc: « la France doit mettre son drapeau et sa susceptibilité dans sa poche », selon Dominique de Villepin

Alors qu’une polémique stérile enfle en France sur un supposé refus du Maroc de l’aide de la France après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, l’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin a estimé que « la France doit mettre son drapeau et sa susceptibilité dans sa poche » et trouver d' »autres canaux privés ou par l’Union européenne que le canal national pour faire transiter les aides ».

Selon M. De Villepin, « l’argument avancé par les autorités marocaines est un argument technique très sérieux pour que la planification des aides puisse en garantir l’efficacité ».

« Il faut pouvoir dépasser toutes les susceptibilités qui pourraient s’exprimer. Il est temps que la France range son drapeau dans sa poche. La France doit mettre sa susceptibilité dans sa poche. Si ce n’est directement, elle peut acheminer son aide par des canaux privés ou même se rapprocher de l’Union européenne qui peut transmettre les aides de tous les pays ». « Cette aide doit arriver par tous les moyens possibles », a déclaré au micro de la matinale de Franceinfo, pointant une « arrogance » de la France.

« Le Maroc est un pays qui a une aura internationale. il est la tête du pont avec les pays africains », a souligne Dominique de Villepin.

Outre la France, de nombreux pays ont proposé leur aide au Maroc, notamment les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Inde, la Suisse. la Belgique, le roi Mohammed VI a personnellement remercié tous les pays qui ont exprimé leur solidarité et proposé leur aide. Mais pour le Maroc, une aide non coordonnée risque d’être contre-productive. Sur la base de cette évaluation, les autorités marocaines ont, à ce stade précis, répondu favorablement aux propositions d’aide de l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Emiratis. L’évaluation de besoins possibles pourraient évoluer au fur à mesure de la situation sur place et amener le Maroc à accepter des offres de soutien émanant d’autres pays.

Le séisme, qui a frappé vendredi dernier plusieurs régions du Maroc, a provoqué un énorme élan de solidarité notamment de la part de plusieurs chefs d’Etat, de gouvernement et d’institutions internationales, qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité à l’égard du Royaume et du peuple marocain.