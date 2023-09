Séisme au Maroc: « Notre présence ici répond à un devoir envers le Maroc, un pays allié et ami de l’Espagne » (secours espagnole)

« Notre présence ici répond d’abord à un devoir envers le Maroc, un pays allié et ami de l’Espagne », a déclaré Juan Saldaña Garcia, lieutenant-colonel à l’Unité militaire d’urgence (UME) d’Espagne, dont l’équipe de secours est arrivée, dimanche à Marrakech, afin de contribuer aux efforts déployés par les autorités marocaines, suite au tremblement de terre qui a frappé plusieurs régions du Royaume.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que ce concours « répond à des besoins spécifiques sur le terrain, formulés au préalable par le Maroc, et sera déployé en parfaite coordination avec les autorités marocaines ».

Rappelons que des équipes de recherche et de secours du Royaume-Uni, d’Espagne et du Qatar sont actuellement déployées, aux côtés des équipes de secours marocaines, dans les zones sinistrées.

Le recours aux offres de soutien et d’aide présentées par les différents pays amis et frères se fait sur la base d’une évaluation précise des besoins sur le terrain par les autorités marocaines.

Le séisme, qui a frappé vendredi dernier plusieurs régions du Maroc, a provoqué un grand élan de solidarité notamment de la part de plusieurs chefs d’Etat, de gouvernement et d’institutions internationales, qui ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité à l’égard du Royaume et du peuple marocain.