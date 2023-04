Sadiki au Forum de la MAP : Nécessité de l’investissement public pour créer une dynamique économique, agricole et rurale

Le Forum de la MAP organisé sous le thème : “Génération Green, une stratégie au service de la sécurité alimentaire du Maroc” a été l’occasion pour le ministre d’indiquer que l’investissement en infrastructures productives, notamment l’infrastructure d’irrigation et de développement hydro-agricole, en agriculture solidaire et en développement des chaines de production est nécessaire pour créer une dynamique économique, agricole et rurale.

Parallèlement, M. Sadiki a souligné le rôle de l’investissement privé dans la modernisation des fermes et l’adoption des nouvelles technologies pour l’amélioration de la productivité, notant que des investissements privés importants ont été mobilisés grâce à la réforme du système des encouragements, du Fonds du développement agricole et de l’attractivité du secteur.

De même, le ministre a relevé que le partenariat public privé (PPP) constitue un facteur clé de succès pour mobiliser plus d’investissements, faisant état du lancement de 1.710 projets à la fin de 2022, sur une superficie globale d’environ 149.000 hectares, dont 77% appartenant à l’État. Dans ce sens, il a précisé que ces projets, d’un montant d’investissement de 26,8 milliards de dirhams (MMDH), ont permis la création de 76.000 postes d’emplois permanents. Concernant les plateformes des productions alimentaire et agricole, le ministre a indiqué qu’elles visent à valoriser la productivité et intégrer les chaines de production, ajoutant que plusieurs projets structurants ont été mis en place dans la perspective de renforcer la compétitivité du secteur en matière d’industries alimentaires, et attirer les investissements dans ce domaine.

Lors de sa présentation, le ministre a présenté les mesures prévues dans le cadre de la stratégie “Génération Green”, qui vient consolider les acquis du Plan Maroc Vert notamment en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole.

Il a également présenté les objectifs fixés par cette stratégie ambitieuse en vue d’assurer la souveraineté et la sécurité alimentaires en harmonie avec les potentialités qu’offrent les régions et les territoires du Royaume.

Devenu un espace de débat sur les questions d’actualité politique, économique, culturelle et sociale, le Forum de la MAP réunit des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons, ainsi que des représentants des médias.