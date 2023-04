France: la cote de popularité d’Emmanuel Macron en chute libre

Il s’agit du plus bas niveau atteint par le président français depuis fin 2018, au début de la crise des gilets jaunes, selon le sondage relayé, mardi, par les médias, et effectué en pleine contestation de la très controversée réforme des retraites.

Sa Première ministre, Élisabeth Borne, voit aussi sa popularité baisser (- 2 points en un mois), pour atteindre 29%, soit son plus bas niveau depuis son entrée en fonction à Matignon en mai dernier.

Réalisée les 30 et 31 mars, cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

La mobilisation contre la très décriée réforme des retraites, qui prévoit notamment le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, va se poursuivre avec une nouvelle journée de grèves et de manifestations annoncée par les syndicats pour ce jeudi, alors que le Conseil constitutionnel, saisi aussi bien par les oppositions que par le gouvernement, doit se prononcer le 14 avril sur la loi réformant le système des retraites, ainsi que sur le projet de référendum d’initiative partagée (RIP) concernant le report de l’âge légal de départ à la retraite.