Royaume-Uni : l’opposition promet de revenir sur les réformes fiscales de Liz Truss

À l’occasion du premier jour de son congrès annuel à Liverpool, le Labour a concentré ses critiques sur les baisses d’impôt annoncées cette semaine par le nouveau gouvernement de la Première ministre Liz Truss.

M. Starmer a promis qu’il reviendrait sur les baisses de l’impôt sur le revenu pour les contribuables qui gagnent plus de 150.000 livres sterling par an, estimant qu’il s’agit d’une politique “pour que les riches s’enrichissent”.

Si le parti travailliste, nettement en tête dans les sondages, arrive au pouvoir, il rétablira le taux de 45% pour les plus hauts revenus, dont le ministre des Finances Kwasi Kwarteng a annoncé la suppression à partir du mois d’avril prochain, a précisé M. Starmer. Les baisses d’impôt massives du gouvernement Truss interviennent alors que l’inflation est au plus haut depuis 40 ans. Les réformes concernent notamment un gel des prix de l’énergie, un abaissement des contributions sociales, de la taxe sur les transactions immobilières, du taux maximal d’impôt sur le revenu et la suspension de certains prélèvements écologiques.