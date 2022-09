PPS : clôture à Tanger du 2è Congrès national du Forum des filles du Maroc

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah, a souligné l’importance du rôle de la jeunesse dans la défense de la cause nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume, à travers la diplomatie parallèle, notant que “l’appartenance aux organisations parallèles des partis nécessite beaucoup d’engagement, de loyauté et de sacrifice”.

M. Benabdellah s’est arrêté sur l’importance de l’adhésion des jeunes à l’action politique et aux organisations et associations parallèles, afin “d’apporter une nouvelle dynamique à la scène politique nationale et de porter haut le flambeau de l’avenir”.

Après avoir évoqué les questions relatives aux femmes et filles qui sont traitées par le parti, notamment celles liées au mariage des mineures, aux travailleuses domestiques et à la scolarisation des filles rurales, le secrétaire général du PPS a appelé à “faire prévaloir l’égalité et à se pencher sur d’autres questions pour renforcer le processus démocratique et de réforme au Maroc”.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Benabdellah a affirmé que “le processus de développement et le projet démocratique sur lesquels travaille le PPS ne seront concrétisés qu’avec l’adhésion des femmes et des filles, vu qu’elles constituent une composante essentielle de la société”, estimant que “l’égalité entre les sexes est une question centrale dans le cadre du projet mené par le parti”.

Pour sa part, le secrétaire national de la Jeunesse socialiste, Younes Serraj, a indiqué que l’organisation ambitionne de donner un nouveau souffle au Forum des filles du Maroc, qui constitue une organisation parallèle de la Jeunesse socialiste, ajoutant que ce défi reflète la volonté des jeunes leaders de construire un espace capable de diffuser une culture sociétale de soutien pour renforcer la compréhension de l’égalité entre les sexes, de manière à renforcer l’accès des femmes et des filles à leurs droits politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

Ce Forum, qui se tient du 23 au 25 septembre, réunit environ 150 participants des différentes sections de l’organisation au niveau national, en présence d’invités marocains et étrangers.

Il s’inscrit dans le cadre des efforts du PPS en matière d’encadrement et de formation des filles marocaines, et de renforcement de leur intégration dans leur environnement économique, social, culturel et politique.