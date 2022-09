Élimination des armes nucléaires : trois questions à Mounji Zniber, directeur par intérim d’AMSSNuR,

Dans une interview accordée à la MAP, le directeur par intérim de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR), Mounji Zniber, met en exergue le rôle du Royaume dans l’élimination des armes nucléaires, son expérience dans l’utilisation sûre des techniques nucléaires dans le domaine médical, tout en éclairant sur les axes de coopération entre l’AMSSNuR et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

1- Face aux enjeux du nucléaire qui pèsent sur le monde, dans quelle mesure participe le Maroc à l’élimination des armes nucléaires ?

Le Maroc s’est toujours engagé en faveur de la lutte contre la prolifération et pour la maîtrise des armements et partage les préoccupations de la communauté internationale concernant le développement des armes nucléaires et leur prolifération, qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale.

Le Royaume du Maroc, État partie à la totalité des instruments internationaux en matière de désarmement et la non-prolifération nucléaires, est fermement engagé en faveur de l’élimination totale des armes nucléaires qui demeurent des armes de destruction massive.

Cela s’est traduit par son adhésion à l’ensemble des Traités multilatéraux qui forment le régime multilatéral de Non-prolifération et de Désarmement.

2- En quoi consiste l’expérience du Maroc dans l’utilisation sûre des techniques nucléaires dans le domaine médical ?

Au Maroc, le secteur médical représente près de 80% de l’ensemble des pratiques et des activités mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants. Ce secteur compte 26 services de médecine nucléaire, 41 centres de radiothérapie, et plus de 5500 installations de radiodiagnostic, impliquant l’utilisation d’un grand nombre de sources de rayonnements ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Vu les progrès technologiques et le nombre croissant des applications médicales mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants au niveau national, la loi n°142-12 a apporté des modifications importantes en matière de sûreté et de sécurité radiologiques, notamment à travers l’introduction de la radioprotection du patient, et a réservé une grande partie de ses dispositions aux utilisations médicales des sources de rayonnements ionisants.

Afin de s’assurer du respect des exigences réglementaires relatives à la radioprotection des travailleurs, des patients et du public dans le secteur médical, AMSSNuR, en tant qu’autorité réglementaire au niveau national, assure ses fonctions réglementaires selon une approche graduée, proportionnée aux enjeux présentés par les installations et activités mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants, à travers les processus d’examen et d’évaluation, d’autorisation, d’inspection et de sanction.

Ces processus sont renforcés par des actions de présentations du cadre législatif et réglementaire et de sensibilisation des parties intéressées en matière de sûreté et permettent ainsi à AMSSNuR de s’acquitter de toutes ses fonctions réglementaires.

3- Quels sont les axes de coopération entre AMSSNuR et l’AIEA, notamment au service de l’Afrique ?

Conformément aux Hautes Orientations Royales visant à raffermir les relations Sud-Sud, AMSSNuR a toujours veillé à consolider et à prioriser ses relations avec les pays du Sud, en l’occurrence ceux du continent africain. Elle en fait l’une de ses priorités. Ainsi, elle œuvre constamment à consolider son positionnement en Afrique par le biais de la coopération Sud-Sud et de celle triangulaire (AMSSNuR- AIEA – organisations consœurs africaines) en étant présent dans les réseaux régionaux et en partageant son expérience dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques avec les autorités africaines intéressées.

Le but ultime est de renforcer la protection de l’Homme, de la société et de l’environnement contre les risques liés aux rayonnements ionisants afin d’assurer une utilisation sûre et sécurisée des multiples applications dans les domaines de la santé, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche au niveau du continent africain.

Consciente du besoin en ressources nécessaires pour combler l’énorme déficit en personnel qualifié dans le domaine de la sûreté et de la sûreté nucléaires et radiologiques dans les pays africains, AMSSNuR accorde un intérêt particulier au développement des relations bilatérales avec ses consœurs dans les pays développés et ceux en voie de développement pour à la fois assurer une veille sur leurs expériences, et bénéficier, par ailleurs, du transfert du savoir et contribuer de son côté à la dissémination des connaissances en Afrique

Grâce à la coopération avec l’AIEA, AMSSNuR a pu développer une expertise pertinente en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et de partager son expérience, notamment à travers l’organisation d’une multitude d’ateliers de formation, l’accueil des stagiaires et la réalisation des missions d’expert, des réunions et des missions de conseil au profit des autorités similaires africaines, en particulier. Dans l’avenir, AMSSNuR reste engagée à renforcer davantage la coopération triangulaire avec l’AIEA et l’Afrique.