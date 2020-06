Réouverture prochaines de 4 ligne internes: Dakhla, Oujda, Laâyoune et Agadir

La compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc, va rouvrir quatre de ses lignes internes à commencer par Dakhla, Laâyoune, Agadir et Oujda à raison de 2 vols hebdomadaires.

La reprise des vols internes est prévu à la m-juin, alors que pour les vols internationaux, la date de 2 juillet est avancée mais pas confirmée.

Pour les vols internationaux, le trafic reprendra progressivement.

30% des effectifs de la RAM doivent rejoindre jeudi 11 juin leurs bureaux. Le reste est appelé à poursuivre le télétravail par mesure de sécurité sanitaire.

Le déconfinement, avec maintien de l’état d’urgence, est annoncé pour le 10 juin. Selon nos informations, des restrictions sont à prévoir: couvre-feu à 21 heures du soir et interdiction de circuler entre villes sauf dérogation.

La réouverture des moquées, des restaurants et cafés n’est pas au programme.

Lundi 8 juin devant le parlement, la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui a fait savoir que son ministère veille, dans le cadre de la reprise du travail et l’ouverture de l’espace aérien, à l’élaboration d’une série de recommandations pour assurer des conditions de travail appropriées pour les opérations aériennes, à protéger les passagers et les usagers et à assurer la protection de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile.

Il s’agit, a-t-elle ajouté, de reprendre progressivement les activités de transport aérien et d’accorder les facilités nécessaires aux prestataires de services dans les aéroports.

la ministre a par ailleurs indiqué que la compagnie nationale a établi un plan d’austérité assorti d’une panoplie de mesures pour lutter contre les retombées de la crise.

“Actuellement nous sommes en train d’élaborer un plan de relance fondé sur une analyse de la demande et des mesures préventives pour les passagers et les employés”, a-t-elle dit.