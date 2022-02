Rayan au fonds d’un puits: des opportunistes lancent une gamme de t-shirts à son effigie

Alors que le petit Rayan, 5 ans, est toujours coincé au fond d’un puits de 32 mètres de profondeur, certains cherchent déjà à profiter de ce drame en lançant une gamme de t-shirts, des casquettes et des accessoires à l’effigie de l’enfant.

Les t-shirts sur lesquels on a inscrit «Save Rayan», «Be strong Rayan», «Pray for Rayan», avec une photo du petit garçon, sont portés par des mannequins tout sourire et proposés à la vente sur des sites de vente internet.

Cette récupération indécente a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Entre business en son nom et lancement d’une cagnotte au nom des parents, des opportunistes sans scrupules mettent à profit le drame du petit #Rayan et l’émoi des Marocains et du monde entier pour ramasser quelques euros ! #PrayforRayan pic.twitter.com/wyOdqG3UYu — atlasinfo (@atlasinfo) February 5, 2022

Hier je faisais une vanne sur les racoleurs qui allaient plus tarder à vendre des t-shirt #Rayan au rythme ou ça allait, aujourd’hui on m’envoie cette horreur. Mes yeux saignent. Je ne veux plus vivre sur cette planète. pic.twitter.com/lAlvDnNUlV — Penseur Sauvage 💉💉💉💉💉💉💉💉💉 (@Penseursauvage) February 5, 2022