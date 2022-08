Quatre morts et 39 blessées dans un accident sur l’autoroute Marrakech-Agadir

Quatre personnes ont été tuées et 39 blessées dans un accident survenu, jeudi matin, sur l’autoroute Marrakech-Agadir au niveau de la commune rurale d’Amskoroud.L’accident a eu lieu suite à une collision entre un autocar et un camion, a indiqué une source à la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale de Souss-Massa, faisant savoir que les quatre personnes ont rendu l’âme sur place, alors que l’intervention des autorités a permis de transférer en urgence 39 personnes à l’hôpital régional Hassan II d’Agadir.