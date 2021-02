Promotion du football national: Le président de la FIFA exprime ses remerciements au Roi Mohammed VI

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé, jeudi, ses remerciements au Roi Mohammed VI pour Son soutien continu au développement du football au Maroc et au-delà des frontières du Royaume.

“Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son intérêt et Sa passion pour le football, ainsi que pour Son soutien et Son ambition de poursuivre la croissance du football au Maroc”, a affirmé M. Infantino dans un communiqué rendu public par la FIFA au terme de sa visite dans le Royaume.

Il a indiqué que sans le soutien de SM le Roi, celui du gouvernement et de tous les membres de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le développement de ce sport au Maroc ne serait pas envisageable, soulignant que sa visite dans le Royaume a été l’occasion “de discuter dans un esprit d’ouverture et d’identifier les projets qui accompagneront le développement du football marocain, mais aussi du football africain et à travers le monde, d’autant plus que le Maroc joue un rôle charnière pour le football mondial”.

M. Infantino a également exprimé sa joie de se rendre “dans ce magnifique pays, où le football est si populaire”.

“Je me suis rendu plusieurs fois au Maroc et j’ai pu constater par moi-même non seulement sa passion pour le football mais aussi le sérieux dont la Fédération fait preuve dans son travail”, a affirmé le président de la FIFA, cité par un communiqué de l’instance mondiale, au terme d’une série de réunions avec des dirigeants de la FRMF.

“Nous sommes ici pour essayer de trouver comment tirer davantage profit de ce travail. Le complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat et d’autres infrastructures à travers le pays peuvent bénéficier au pays lui-même, à toute l’Afrique, et au-delà”, a-t-il souligné.

Le Président de la FIFA a, en outre, salué les initiatives de la FRMF et de tous ceux qui encouragent la pratique du football féminin. Il s’est réjoui du lancement d’un plan de développement de la discipline sur quatre ans, “une initiative qui devrait améliorer sensiblement le niveau du football féminin en mettant l’accent sur la participation des jeunes filles à la base”.

“La conversation que j’ai eue avec M. Bourita était à la fois stimulante et productive. J’en ai profité pour lui signaler que le Maroc était considéré comme un pays de pointe pour l’intégration des femmes et des jeunes filles dans le football”, a fait savoir le Président Infantino.

“Les initiatives intéressantes se multiplient, à commencer par la nomination de Madame Bouchra Kartoubi parmi les arbitres du championnat local au mois d’octobre dernier. Je pense aussi à la nouvelle stratégie de développement du football féminin dévoilée par la FRMF l’été dernier. Il y a beaucoup d’opportunités à saisir et j’ai hâte de voir le Maroc gagner sa place en phase finale d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

“J’ai fait savoir à M. Bourita que la FIFA se tenait prête à aider la Fédération pour accompagner le développement du football féminin dans tout le Maroc, afin qu’un plus grand nombre de femmes et de jeunes filles puissent pratiquer leur sport préféré”, a-t-il ajouté.