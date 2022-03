Présentation à Casablanca de l’association “Salam Lekoulam”

Les membres de l’association, musulmans et juifs, ont indiqué avoir décidé d’unir leurs forces, leurs compétences et leurs talents pour les mettre au service du Maroc, et permettre aux Marocains, en particulier les jeunes, de découvrir, de s’ouvrir et de se réapproprier leur histoire et leur identité.

S’exprimant à cette occasion, Ahmed Ghayet, secrétaire général de “Salam Lekoulam”, dont le Président d’honneur est M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi, a indiqué que la dénomination de l’association est composée de deux mots, en arabe et en hébreu, ce qui symbolise la diversité de l’identité marocaine.

“Notre message est clair. Il s’agit de favoriser l’entente et la fraternité entre musulmans et juifs et de promouvoir la paix et la tolérance”, a-t-il précisé.

Pour sa part, le président de l’association, Jérémie Dahan, a souligné dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que l’objectif principal de “Salam Lekoulam” est de “faire connaître aux Marocains du Maroc et du monde le Maroc pluriel tel que nous le vivons au quotidien”.

Il s’agit aussi, selon lui, de faire découvrir aux jeunes l’histoire de la présence des juifs au Maroc qui date de plus de 2000 ans et de mettre en exergue le vivre ensemble et la coexistence qui ont toujours caractérisé le Royaume.

“A notre niveau associatif, nous voulons faire partager toute cette histoire avec nos compatriotes”, a ajouté M. Dahan, insistant que “Salam Lekoulam” ne se veut pas “une association de la nostalgie, mais du présent et de l’avenir”.

Yannick Assor, secrétaire générale adjointe de “Salam Lekoulam”, a relevé, pour sa part, que le premier but de l’association est de promouvoir et d’intensifier les relations qui ont toujours existé entre Marocains musulmans et juifs.

“Notre objectif, c’est de porter cette spécificité, de la diffuser dans le monde et de s’ériger en exemple”, a-t-elle expliqué.

Pour Mme Assor, à la lumière des nouvelles orientations du Maroc et des Accords d’Abraham, les membres de l’association, qui viennent de divers horizons, ont voulu aller au-delà de leurs simples convictions personnelles et de se structurer de façon à ce qu’ils aient une voix commune et de promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de la tolérance prônées par le Maroc.

Quant à Youssef Kandali, conseiller jeunesse de l’association, il a indiqué que ce qui réunit les membres de “Salam Lekoulam” c’est leur marocanité et une volonté commune de montrer notamment aux nouvelles générations la vraie identité du Maroc, “qui est un Maroc pluriel dont la devise a toujours été le vivre ensemble”.

L’association vise aussi, ajoute M. Kandali, à lutter contre le racisme, la stigmatisation, les stéréotypes et les discours de haine.

Pour réaliser ses objectifs, l’association prévoit des actions “concrètes” et “novatrices” sur le terrain et les réseaux sociaux, ainsi que l’organisation d’activités culturelles, artistiques, sociales, humanitaires et sportives.

Présidé par M. Jérémie Dahan, le bureau de l’association “Salam Lekoulam” se compose aussi de Aalya Ghouli et Katya Cohen Bitton (Vice-Présidentes), Ahmed Ghayat (Secrétaire général), Yannick Assor (Secrétaire Générale Adjointe), Said Ryare (Trésorier), Saâd Charkioui (Trésorier Adjoint), Katia Brami-Azoulay (Conseillère en charge de questions liées à la Mémoire), Maxime Karoutchi (Conseiller artistique), Zakaria Affi (Conseiller sport pour la paix) et Julien Nouchi (Conseiller juridique).

Il comprend également des conseillers jeunesse (Otmane Mazzine, Youssef Kandalì), un conseiller solidarité (Daniel Assor), ainsi que des ambassadeurs (Ilana Nelson-Israël, Yassine Bakkari-France, et Latifa Bakkari-France).