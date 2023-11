« Pose Ton Empreinte », quand la jeunesse exprime habilement son attachement à l’esprit de la Marche Verte

L’association Marocains Pluriels et sa section juniors ont organisé, lundi à Casablanca, une action sociale en invitant les jeunes et moins jeunes à poser leur empreinte sur la carte du Maroc pour exprimer leur attachement à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’esprit de la Marche Verte.

Les organisateurs ont souligné avoir saisi l’occasion du 48è anniversaire de la Marche Verte pour organiser cette « action innovante », notant qu’un millier de personnes ont apposé leur empreinte en rouge et vert, sur la carte géographique installée sur une place publique Mohammed V. « L’association accorde une importance particulière à la jeunesse, d’où l’idée de créer une section de Marocains pluriels juniors (MPj) à qui nous avons laissé le soin de choisir la manière de célébrer l’anniversaire de la Marche Verte », a déclaré à la MAP le président de l’association Marocains Pluriels, Ahmed Ghayet. « Ces jeunes ont ainsi choisi de réaliser une activité populaire à travers l’installation d’une carte blanche du Maroc sur la place Mohammed V. Un millier de personnes de tous les âges ont apposé leur empreinte sur cette carte », a-t-il indiqué. Pour sa part, Reda Benhassi, président de l’association Marocains pluriels juniors a expliqué que MPj « a choisi de célébrer l’anniversaire de la Marche Verte d’une manière innovante, une initiative qui a rencontré un grand succès vu l’affluence enregistrée ». Par l’action « Pose Ton Empreinte », la jeunesse marocaine montre qu’elle est non seulement la digne héritière des Marcheurs de 1975, mais également qu’elle sait aujourd’hui en faire vivre l’esprit sur le terrain et sur le Web, ont noté les organisateurs de cette initiative.