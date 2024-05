Emirats Arabes Unis : 16 projets issus de 15 pays, dont le Maroc, bénéficiaires du soutien du programme d’innovation « Expo Live »

Le programme d’innovation « Expo Live » des Émirats Arabes Unis a annoncé, jeudi, avoir retenu 16 projets issus de 15 pays, dont le Maroc, qui proposent des solutions innovantes pour bénéficier de ses actions de subvention et d’orientation.

Parmi les projets sélectionnés pour sa 7ème édition, le programme cite, entre autres, ceux portés par une tannerie écologique de cuir de poisson au Maroc et une organisation aidant les talents palestiniens à décrocher des emplois à distance dans le domaine de la technologie, ainsi qu’un projet de kiosques médicaux alimentés par l’énergie solaire au Tchad ou encore celui d’une entreprise péruvienne qui œuvre à réduire l’écart éducatif en proposant un système d’apprentissage via WhatsApp.

Cette édition, qui a réuni plus d’un millier de participants, a examiné divers défis mondiaux, notamment l’éducation, l’environnement, l’emploi et les soins de santé.

Dans une déclaration à la presse, le directeur exécutif du programme Expo Live Innovation, Yousuf Caires, a indiqué que la subvention qui sera allouée permettra de développer et de renforcer les projets sélectionnés, soulignant ainsi l’impact de ce genre de projets sur l’autonomisation des jeunes et des femmes, l’amélioration du niveau de vie et la promotion de secteurs vitaux tels que l’agriculture, l’éducation, les soins de santé et la gestion des déchets.

Les 16 projets sélectionnés lors de cette 7ème édition portent le nombre total de projets et d’entrepreneurs sociaux soutenus par le programme « Expo Live » à 191 issus de 92 pays.