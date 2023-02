Plaidoyer à Tanger en faveur de l’investissement dans l’autonomisation économique des femmes

Les intervenants à cet événement, organisé par l’Association des femmes chefs d’entreprises (AFEM) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) et la commission Entrepreneuriat féminin et égalité du genre de la CGEM Nord, ont souligné que l’autonomisation économique des femmes est un préalable à une égalité effective entre les sexes et un jalon incontournable pour assurer une croissance économique inclusive et équitable. La présidente régionale de l’AFEM et vice-présidente de la CGEM-TTA, Chaibia Balbzioui Alaoui, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives et programmes mis en place par les deux institutions, en vue d’accompagner les femmes entrepreneures.

Dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP, Mme Balbzioui Alaoui a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de présenter les différents programmes d’accompagnement mis en place, que ce soit par l’Etat ou des organisations non gouvernementales (ONG), pour soutenir l’autonomisation des femmes et les accompagne, afin de décrocher un emploi ou se lancer dans l’entrepreneuriat.

Elle a, à cet égard, mis l’accent sur l’importance de l’approche participative adoptée par la CGEM visant à fédérer les efforts des forces vives et d’assurer la convergence et la fédération des efforts de tous les acteurs de la région, en vue d’assurer un accompagnement plus efficace à même de favoriser l’autonomisation économique des femmes.

Pour sa part, le président de la CGEM-TTA, Adil Rais, a affirmé que le bureau de la Confédération a, depuis le début de son mandat actuel, placé les questions des femmes et l’entreprenariat féminin au cœur de son plan d’action, s’arrêtant sur la création d’une commission pour l’entrepreneuriat féminin et l’organisation de plusieurs séminaires et rencontres sur ce sujet.

“Nous sommes convaincus que le développement global passe par l’amélioration de la situation des femmes en général et la promotion de leur contribution aux efforts visant à combler le déficit de développement”, a-t-il dit, appelant à fédérer les efforts de tous pour donner aux femmes la place qui leur revient et favoriser leur participation à l’activité économique et aux postes de décision.

Les intervenants ont estimé que le renforcement de l’autonomisation économique des femmes est une condition indispensable à l’instauration d’un développement durable qui répond parfaitement aux objectifs de développement durable (ODD), notant qu’il est impératif qu’elle soit au cœur des résolutions, des stratégies et des programmes des institutions publiques et privées, ainsi que dans la mise en place de politiques socio-économiques efficaces dans les domaines clés.

Les interventions ont porté sur “l’impact du projet de la phase III de l’INDH sur l’insertion économique des femmes”, “la contribution de l’Agence de développement social dans l’autonomisation économique des femmes”, “l’entrepreneuriat: Levier pour l’autonomisation économique des femmes” et “le développement des compétences financières des femmes, un levier fondamental pour leur autonomisation”. Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger- coopération belge au développement (APEFE) et des banques marocaines, a été l’occasion pour les femmes entrepreneures de la région du Nord de prendre connaissance des différents programmes de soutien et d’accompagnement de l’entreprise féminine.