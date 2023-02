Ouverture vendredi à Marrakech de Jamaâ el-Fna, musée du Patrimoine Immatériel (FNM)

“Classée patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2008, comme étant le premier site inscrit sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, la place Jamaâ El-Fna est un lieu de rencontres et de brassages de différentes traditions orales”, souligne la Fondation dans un communiqué.

Situé à l’ancien siège de Bank Al Maghrib, le musée offre aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire de la place mythique de Jamaâ el-Fna, dans la ville ocre, de valoriser la halqa et ses différents arts et de sensibiliser le public à l’intérêt majeur de ce patrimoine commun, afin de le préserver et de le transmettre aux générations futures, relève la même source.

L’exposition est dédiée à la place Jamaâ el-Fna et à ses acteurs, avec un parcours réparti sur différentes sections : l’histoire de Marrakech et de la place Jamaâ el-Fna, la présentation de la halqa et des “hlaiqis”, ainsi que les secrets de leurs savoir-faire et leurs métiers.

Conçu en harmonie avec le bâtiment qui l’abrite, le musée dévoile une section numismatique, hommage à Bank Al Maghrib et au personnel qui y a travaillé, en plus d’un espace destiné à la présentation de la place à travers les arts (peinture, théâtre, cinéma et photographie). Deux chefs-d’œuvre de Jacques Majorelle qui illustrent en détail les scènes quotidiennes de ce lieu sont exposés, ainsi que des tableaux d’artistes de renom qui ont marqué la peinture marocaine en général et locale en particulier.

Jamaâ El-Fna, musée du Patrimoine Immatériel est conçu comme un prolongement de ce cœur battant de Marrakech. Il vient enrichir l’offre muséale de la ville ocre et contribue à la sauvegarde et la diffusion de son héritage ancestral et universel, partie intégrante de la mémoire collective, souligne-t-on.

Le projet est le fruit d’un partenariat entre la Wilaya de la Région de Marrakech-Safi, la commune de Marrakech, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Bank Al Maghrib, M. Hamid Triki et la Fondation Nationale des Musées. Il est soutenu principalement par l’ISESCO, Moulay Hafid Elalamy et la Fondation Noufissa Pharma 5, conclut le communiqué.