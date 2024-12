Le Maroc fortement engagé pour une industrie minière durable (Leila Benali)

« Le Maroc dispose d’un ensemble d’atouts, pas uniquement en termes de ressources et de réserves, mais aussi en termes réglementaires, institutionnels et de durabilité pour la production d’électro-molécules, de minerais, de métaux et de produits compétitifs bas carbone et zéro carbone », a relevé Mme Benali lors de la séance inaugurale de la première édition du Congrès International des Mines du Maroc (IMC Morocco 2024), dont les travaux se poursuivent jusqu’au 5 décembre dans la Cité ocre.

« Le Royaume jouit également d’une position géographique exceptionnelle entre l’Afrique, l’Europe, le bassin atlantique et le reste du monde, et constitue une terre de rencontre entre les grands blocs géopolitiques qui influencent aujourd’hui les grands choix technologique, environnemental et sociétal », a soutenu la ministre.

Dans ce contexte, Mme Benali a fait observer que l’engagement du Royaume en faveur du développement durable n’est plus à prouver, assurant que tous les produits électro-molécules, minerais et métaux qui sont produits et certifiés au Maroc ou transitent par le Royaume sont complétement verts et durables.

Ces atouts ont permis au Maroc de consacrer sa position comme l’unique corridor énergétique et commercial reliant l’Europe, l’Afrique, le bassin atlantique et le reste du monde, a-t-elle dit.

Organisé par la Fédération des Minéraux Industriels du Maroc (FDIM), avec le soutien du ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, du ministère de l’Industrie et du commerce et de l’AMDIE, ce congrès international vise à présenter le cadre d’investissement minier au Maroc, informer toutes les parties des réformes réalisées et en cours dans le secteur minier et explorer différentes méthodes de financement innovantes pour les projets miniers.

Placé sous le thème « Le Maroc en tant que plaque tournante globale pour une industrie minière durable au service de la transition énergétique », IMC Morocco représente une occasion unique de découvrir l’engagement du Maroc en faveur d’une exploitation minière durable et d’obtenir des informations précieuses sur les pratiques opérationnelles du Royaume, ainsi que sur ses stratégies de développement futur.