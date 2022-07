Ouverture à Rabat du Festival international Leonard De Vinci du court-métrage

De son côté, Hicham El Ouali, acteur et membre du jury, a souligné l’importance du festival car il permet à l’étudiant fraîchement diplômé en cinéma de connaître les œuvres cinématographiques, ainsi que des professionnels internationaux dans le domaine cinématographique.

Avec une participation nationale et internationale diversifiée, ainsi que des projections quotidiennes de courts métrages en salle, des masters classes, des débats et des rencontres avec des professionnels, le festival décernera différents Prix pour les catégories suivantes: le Prix du film de fiction, le Prix du film documentaire et le Prix du film créatif.

Le Festival Leonard De Vinci du Court métrage de Rabat considère le court métrage comme un lieu unique de renouvellement des écritures et un espace de tous les possibles, où se découvrent et s’aiguisent les nouveaux talents et dans lequel la liberté des créateurs s’exprime de manière éclatante.