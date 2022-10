ONU : les efforts du Maroc pour la paix en Libye largement mis en exergue au Conseil de sécurité

En effet, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, ainsi que plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont félicités de la rencontre, qui a eu lieu vendredi dernier à Rabat, entre le président du Haut conseil d’État libyen, Khaled Meshri, et le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh Issa.

Ils ont également mis en exergue l’importance de l’accord sur la mise en œuvre des dispositions portant sur les postes de souveraineté et l’unification du pouvoir exécutif.

M. Bathily a indiqué que dans les prochaines semaines, il a l’intention d’entreprendre une rencontre entre les principaux dirigeants de la Chambre des représentants et du Haut conseil d’État sur la base de l’engagement annoncé, vendredi dernier à Rabat, en relation avec les mesures politiques, constitutionnelles, juridiques et sécuritaires en vue de la préparation des élections, dès que possible.

Pour leur part, les Emirats Arabes Unis se sont félicités de la rencontre qui s’est tenue au Maroc et ont rendu hommage aux efforts entrepris par le Royaume pour mettre fin à la crise libyenne.

La Russie, quant à elle, a indiqué qu’elle a constaté des avancées tangibles sur le volet politique lors de la dernière rencontre au Maroc entre les leaders politiques libyens, qui ont convenu de consacrer les efforts pour l’unification du pouvoir exécutif et la distribution des postes de souveraineté d’ici début 2023.

Le Mexique, a, pour sa part, salué la récente rencontre au Maroc et espéré qu’un dialogue direct entre ces deux instances permettra de surmonter les obstacles.

De son côté, l’Albanie s’est félicitée de la reprise, à Rabat, du dialogue entre le président de la Chambre des représentants et le président du Haut conseil d’État.

Le Brésil, lui, a remercié le Maroc pour ses efforts dans l’appui du dialogue libyen, en accueillant des pourparlers entre les deux leaders politiques et exprimé son optimisme quant à l’issue de la discussion la plus récente.

Le Conseil de sécurité devrait adopter une résolution, ce vendredi, sur le renouvellement du mandat de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL).