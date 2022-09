ONU: le 1er congrès mondial des victimes du terrorisme ouvre ses travaux à New York

Ce Congrès, qui réunit plus de 600 participants, est le rassemblement le plus important et le plus diversifié au monde de victimes du terrorisme, d’États membres, de représentants de la société civile, d’experts, d’universitaires et de composantes du secteur privé, apprend-on auprès des organisateurs.

“Le Congrès vise à encourager une véritable interaction entre les victimes du terrorisme, les associations de victimes et les États membres sur des questions clefs telles que la protection, la mémoire et la reconnaissance, l’accès à la justice, le soutien et l’assistance », a indiqué à cette occasion le Secrétaire général adjoint à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

Il a expliqué que l’un des principaux objectifs du Congrès est de placer les problèmes auxquels sont confrontées les victimes du terrorisme en tête des priorités de la communauté internationale, en fournissant des informations, des exemples de bonnes pratiques et des sources d’inspiration dans le but d’inscrire les droits des victimes du terrorisme dans les cadres nationaux.

Le Congrès mettra en évidence, deux jours durant, la campagne “Memories”, qui retrace le parcours de 22 victimes du terrorisme au travers de films et d’une exposition photographique. La campagne permet au public de s’identifier aux victimes, de ressentir leur souffrance et de mesurer leur résilience comme elle aide aussi à mieux saisir l’importance de la mémoire et de rendre hommage aux victimes du terrorisme dans le monde entier, selon les organisateurs.