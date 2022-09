Akhannouch: Les amendements du code de la couverture médicale de base visent à créer une AMO de base unifiée pour tous les Marocains

Afin d’assurer un financement permanent de ce système unifié, le gouvernement s’appuie, d’une part, sur le principe contributif et de mutualisation dans la prise en charge des risques pour les personnes capables de payer les cotisations, et d’autre part, sur le principe de solidarité pour celles incapables de le faire, a-t-il fait savoir.

Le gouvernement s’est donc engagé à parachever la couverture maladie obligatoire avant la fin de cette année, en la généralisant auprès des bénéficiaires du régime d’assistance médicale Ramed, en prenant en charge les frais d’affiliation à la couverture maladie obligatoire pour les personnes incapables de les payer, les frais de soins et d’hospitalisation de ces personnes dans les établissements de santé, notamment ceux liés aux maladies coûteuses et chroniques, a expliqué M. Akhannouch. Le gouvernement a aussi permis à cette frange de la société de bénéficier du même panier de soins accessible aux fonctionnaires de l’Etat et salariés du secteur privé au niveau des établissements de santé privés, a-t-il ajouté.

Les personnes éligibles à bénéficier du régime d’Assurance Maladie Obligatoire avec prise en charge de l’État, conformément au principe de solidarité, sont celles inscrites au registre social unifié dans un délai maximum fin 2023 et dont l’incapacité à payer les cotisations a été prouvée, a-t-il précisé.

Le gouvernement poursuivra son action pour honorer ses grands engagements prévus pour l’année prochaine, que ce soit au niveau du chantier de généralisation de la protection sociale ou au niveau de la poursuite du développement du régime de santé, a conclu M. Akhannouch.