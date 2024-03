ONU-Environnement: le Maroc place l’environnement au coeur de sa politique de développement (Benali)

A cet égard, elle a cité le Nouveau modèle de développement, qui s’inscrit dans une perspective de durabilité, érige l’humain comme la cible principale de tout développement et inspire la Stratégie nationale de Développement durable, actuellement en phase finale de refonte.

Cette stratégie ambitionne d’assurer une transition vers une économie verte et inclusive d’ici 2030 en définissant des objectifs ambitieux, en termes de développement des énergies renouvelables (plus de 52% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030), de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de protection de la biodiversité, a-t-elle fait savoir.

En outre, la ministre a mis en avant l’approche panafricaine adoptée par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, et qui place les besoins de développement durable au cœur de ses programmes de coopération dans le Continent, citant notamment le lancement de l’initiative pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique.

Selon elle, de tels projets ambitieux améliorent de manière significative et durable la contribution des Etats africains aux échanges économiques mondiaux et renforcent la résilience de la région, et ce, en consolidation des initiatives ambitieuses déjà entreprises, notamment les trois Commissions Climat du Bassin du Congo, du Sahel et des Etats insulaires africains, ainsi que d’autres initiatives phares telles que « l’Adaptation de l’Agriculture en Afrique ».

D’autre part, la responsable gouvernementale a insisté sur l’impératif d’une action collective et concrète en faveur de la protection de la planète, ainsi que sur la nécessité d’accélérer l’action et renforcer la confiance de la communauté internationale dans le multilatéralisme environnemental et dans la coopération internationale pour un avenir durable.

La session d’ouverture de ce segment qui a réuni plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement a été présidée par Mme Leila Benali et marquée notamment par des allocutions du Secrétaire générale des Nations Unies Antonio Guterres, du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies Dennis Francis et du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les travaux de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE-6), qui se sont ouverts lundi au siège du PNUE à Nairobi, sous la présidence du Royaume du Maroc, se poursuivent jusqu’à vendredi.

Présidée par Mme Benali, cette session est consacrée à l’examen et l’adoption de plusieurs résolutions et décisions portant sur le rôle du multilatéralisme et l’importance des actions durables, inclusives et efficaces.

L’Assemblée se réunit tous les deux ans et élit au cours de chaque session un bureau de 10 membres (1 président, 8 vices président et un rapporteur) en respectant le principe de la distribution régionale équitable.

Le Maroc a été élu Président de cette Assemblée lors de l’ANUE-5.2, tenue en mars 2022 pour un mandat de deux ans.