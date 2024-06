Najat Azmy: « Au sein du CCME, nous avons créé un département des écrivains Marocains du Monde »

ATLASINFO : en tant que membre du CCME, quel est votre sentiment sur cet évènement ?

Najat Azmy : Après 2 jours riches et intenses au Maghreb des livres, j’ai constaté une programmation littéraire riche et variée, des échanges, des débats, des présentation de livres par leurs auteurs, organisé en partenariat avec le CCME.

Tout d’abord, il faut féliciter l’association Coup de Soleil pour l’organisation de l’évènement et d’avoir mis le Maroc à l’honneur. Pour cette année, le fait marquant est « les lettres marocaines ». En outre, les tables rondes ont été bien menées. Il y a eu des moments forts autour de la littérature féminine. Il est très intéressant de parler de la place des femmes écrivaines. Leurs écrits sur des sujets liés au Maroc, notamment la place des femmes dans la société, la situation des enfants, des faits de société est instructif. Un regret ! Ces livres ne sont forcément accessibles au niveau du prix. C’est bien que ces femmes écrivent et publient, mais il faut que ça puisse être lu par un très grand nombre de lecteurs. Si vraiment j’ai une proposition à formuler, c’est aux ministères de l’éducation nationale et de la culture, je souhaite qu’ils s’impliquent davantage pour l’accès des jeunes à la lecture.

Le CCME œuvre pour l’édition et la diffusion du livre ?

Tout à fait, On peut aussi appuyer en tant que CCME. Il s’agit de créer l’envie à la lecture et l’accessibilité aux livres. Au sein du CCME, nous avons créé un département des écrivains Marocains du Monde. Cette édition 2024 Maghreb des livres est un exemple à encourager.

Cet événement dont le CCME est un partenaire constitue une contribution essentielle dans la diffusion par la mise à disposition d’outils, des connaissances du patrimoine marocain dans toute sa diversité qu’il agisse d’ architecture, d’ Histoire comme le débarquement des africains et maghrébins, des sciences des littératures et des arts.

Un mot pour présenter votre association ?

S’agissant de l’association que je préside « Les P@sserelles des S@voirs » cela fait 3 ans qu’on travaille. Nous avons mis en place un partenariat avec un lycée à Essaouira. Nous nous engageons à leur fournir des ouvrages, des livres, en retour les jeunes s’engagent à travailler sur un livre qu’ils restituent l’année suivante avec leurs professeurs d’histoire ou littérature. Je souhaite que ce genre d’initiative se multiplie en direction des écoles marocaines. Un livre, un projet !

*Najat Azmy est chargée de mission, politiques publiques au Commissariat Général à l’Egalité des Territoires à Paris, membre du CCME et présidente de l’association Les P@sserelles des S@voirs, association dédiée à la transmission de l’éducation et de la culture.