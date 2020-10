Mosquées françaises: ferme condamnation de “l’acte de terrorisme” perpétré à l’encontre d’un enseignant

« Une fois encore, nous avons été choqués et horrifiés par un acte de terrorisme qui a visé, cette fois-ci, un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, le professeur Samuel Paty. La Grande Mosquée d’Evry-Courcouronnes et l’Union des Mosquées de la Région Ile de France condamnent avec la plus grande fermeté cet odieux acte d’un fanatique écervelé », affirment Khalil Merroun, Recteur de la Grande Mosquée d’Evry-Courcouronnes et Hauman Yaakoubi, Président de l’Union des Mosquées de la Région Ile-de-France.

« L’Islam rejette de tels actes perpétrés en son nom par des extrémistes aussi ignorants qu’incultes. Ceux-là même qui embrigadent les enfants dès leur bas âge, les fanatisent quand ils sont adolescents, les embrigadent, les recrutent, les arment, leur désignent des cibles ou les envoient en Syrie tuer et mourir pour des causes qui les dépassent et qui ne sont pas les leurs », soulignent les deux dignitaires musulmans cités dans un communiqué de l’Association culturelle des Musulmans de l’Ile-de-France.

Pour le Recteur de la Grande Mosquée d’Evry et le président de l’UMR, « rien ni personne ne peut justifier l’assassinat de Samuel Paty. Nous le condamnons avec la plus grande vigueur, de la même manière que nous condamnons l’insidieuse incitation et les provocations qui y mènent. Nous condamnons et nous rejetons tout acte de violence commis au nom de l’Islam».

De son côté, la Grande mosquée de Strasbourg dit avoir “avec horreur, dégoût et consternation” la décapitation d’un professeur en histoire géographie du collège du Bois d’Aulne.

“La Grande Mosquée de Strasbourg condamne avec la plus grande fermeté cette acte barbare, monstrueux et inhumain. S’attaquer à un enseignant d’une manière aussi cruelle ne peut trouver justificatif dans aucune morale, éthique ou Religion”, a dénoncé le recteur de la mosquée, Said Aalla.

La Grande Mosquée de Strasbourg “compatit avec la famille du

professeur assassiné, qui perd un être cher dans des conditions aussi atroces”, a-t-il poursuivi, ajoutant que la GMS “présente ses condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à ses proches, ses ami, ses collègues, ses élèves et la famille éducative dans son ensemble.”