Mondial-2022 : Le Maroc déterminé à surclasser la Guinée et accéder au dernier tour (Halilhodzic)

Le rendement des éléments nationaux va crescendo, tant en défense (aucun but encaissé) qu’en attaque, avec 10 réalisations, a-t-il relevé lors d’une déclaration à la presse en marge d’une séance d’entrainement au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

“Je suis satisfait de la performance des joueurs. On essayera de faire montre de plus d’efficacité et d’améliorer notre niveau”, a dit le sélectionneur national, notant que certains joueurs qui viennent de renforcer les rangs des Lions de l’Atlas ont apporté un plus au groupe.

Les confrontations maroco-guinéennes sont souvent trop relevées et tactiques, ce qui requiert le maximum de concentration afin de remporter les trois points de la victoire et maintenir notre courbe ascendante afin de préparer au mieux la prochaine Coupe d’Afrique des nations, a-t-il poursuivi.

S’agissant des joueurs qui seront titularisés face au Syli National, il a indiqué qu’il laissera au repos certains éléments qui ont disputé les deux dernières rencontres face à la Guinée Bissau.

De son côté, le gardien de l’équipe nationale, Yassine Bounou, a estimé que le match contre la Guinée sera très disputé, notant que le niveau des Nationaux, qui ont bien préparé cette rencontre en vue d’atteindre le prochain tour, s’améliore au fil des matches.

Pour sa part, Adam Massina, sociétaire de la formation anglaise de Watford, a assuré que l’équipe nationale est capable d’atteindre son objectif et achever cette série de matches en beauté. Le Maroc est en tête du groupe I avec 9 points engrangés en trois victoires aux dépens du Soudan (2-0) et de la Guinée Bissau (5-0 et 3-0). La Guinée Bissau est 2è (4 pts), devant la Guinée (3è/3 pts)n alors que le Soudan est dernier avec 2 unités.