Dans ce message, le Souverain exprime au Président Biden, ainsi qu’aux familles endeuillées et au peuple américain ami, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, suite à ces incendies, leur souhaitant patience et réconfort.

Le Roi fait également part au Président américain de ses sincères sentiments de sympathie et de considération.