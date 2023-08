Le groupe AKDITAL développera un nouvel établissement de santé multidisciplinaire à Dakhla

Dans un communiqué, le Groupe précise que le coup d’envoi des travaux de construction de la clinique AKDITAL dans la ville de Dakhla a été donné pour un montant de 220 millions de dirhams, notant que cette initiative fait suite au dernier discours du Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte appelant le secteur privé à renforcer ses investissements dans les provinces du sud.

D’une capacité litière de 100 lits, cette clinique, qui sera opérationnelle fin 2024, sera dotée d’un bloc opératoire répondant aux normes internationales, d’un pôle de réanimation (service de réanimation polyvalents, service de réanimation cardio-vasculaire, service de réanimation néonatale) et d’un centre d’oncologie incluant deux bunkers de radiothérapie et un hôpital de jour de chimiothérapie.

Il s’agit aussi d’un centre de cardiologie avec une salle de cathétérisme cardiaque, d’un centre de radiologie offrant des services d’imagerie par IRM, scanner, Mammographie ou encore de la radio standard et d’un laboratoire d’analyses médicales.

Cette clinique d’une superficie construite de plus de 10.000 m2, sera adossée à un bâtiment qui sera réservé à l’hébergement de son personnel non résidant à la ville de Dakhla, précise la même source, faisant savoir qu’une partie de ce bâtiment annexe sera réservée aux patients étrangers en convalescence.

Ce premier investissement d’AKDITAL dans les provinces du sud reflète l’engagement continu du Groupe envers des soins de santé de qualité, accessible à tous et partout sur le territoire national, souligne le communiqué, faisant savoir que cette installation moderne et bien équipée offrira une gamme complète de services médicaux et chirurgicaux dans diverses spécialités médicales et paramédicales. Les résidents de Dakhla et des régions environnantes auront ainsi accès à des soins de santé de qualité sans avoir à parcourir de longues distances.

Cette ouverture intervient dans le cadre de l’accompagnement de la dynamique socio-économique que connaît la région Dakhla-Oued Ed-Dahab ses dernières années, relève le Groupe, ajoutant que cette initiative vise aussi le renforcement des plateformes d’accès aux soins en faveur de la population de la région et profitera également au renforcement du partenariat Sud-Sud, à l’avantage des pays subsahariennes amis conformément aux Hautes Instructions Royales.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL fait de l’accessibilité aux soins une priorité dans sa mission, rappelle le communiqué, notant qu’AKDITAL offre une capacité de 2200 lits à travers 21 établissements dans 8 villes du Royaume, employant plus de 4100 collaborateurs.

Depuis le 14 décembre 2022, le Groupe AKDITAL est coté à la Bourse de Casablanca sous le ticker AKT, marquant ainsi la première entrée du secteur de la santé sur la place financière.