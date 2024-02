Maroc: Sekkouri prône le soutien aux institutions de formation professionnelle pour améliorer l’accès au marché du travail

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Micro-entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de soutenir les institutions de formation professionnelle dans le cadre d’une approche prônant une orientation précise en vue d’améliorer l’accès au marché du travail.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de sa participation à la 4ème Session ordinaire du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), M. Sekkouri a affirmé que la politique du gouvernement dans le domaine de la formation professionnelle est axée sur cinq projets fondamentaux dont la mise en œuvre a connu « un progrès remarquable », notamment en relation avec les infrastructures des établissements de formation professionnelle, les programmes et les curricula, l’orientation précoce et la bonne gouvernance.