Maroc: le tournage d’Indiana Jones 5 perturbé après le décès d’un cameraman à Fès

Le tournage à Fès d”Indiana Jones 5″ vient de prendre une tournure dramatique après le décès d’un membre de l’équipe du film, déjà impacté par la pandémie du Covid-19.

Nic Cupac, cameraman, a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel dans la ville de Fès, ont confirmé les studios Walt Disney à The Post.

Le cameraman de 54 ans serait mort de “causes naturelles”, selon The Sun.

“Nos pensées vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et membre de la communauté cinématographique qui nous manquera beaucoup”, a déclaré un représentant de la production à The Post.

Cupac a notamment travaillé sur des films comme “Da Vinci Code“, “Jurassic Park”, “Harry Potter” et “Star Wars”.

En Sicile, la star de blockbuster à gros budget, Harrison Ford, avait eu une grave blessure à l’épaule en juin, qui a bloqué la production pendant plusieurs mois.