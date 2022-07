Maroc: le gouvernement s’active pour remédier à la pénurie d’eau potable (Baitas)

Le mémorandum d’entente, signé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et le directeur général de DAWEC, concerne l’approvisionnement en eau d’irrigation sur une superficie de 5.000 hectares, ainsi qu’en eau potable au profit de la ville de Dakhla et des environs (Bir Anzarane et le nouveau Port atlantique de Dakhla) en créant une nouvelle station de dessalement d’eau de mer.

Cette signature s’inscrit en perspective du lancement prévu des travaux de création d’un projet de dessalement d’eau dans la région, et dans le cadre du modèle de développement économique et social des provinces du sud, lancé en 2015 par le Roi Mohammed VI.