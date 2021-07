Maroc: élection de Hamid Bentahar à la tête de la Confédération Nationale du Tourisme

La Confédération Nationale du Tourisme (CNT) a annoncé, dimanche, l’élection de Hamid Bentahar en tant que président, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération qui s’est tenue samedi à Marrakech.

“A l’issue du vote, le binôme constitué de M. Hamid Bentahar et M. Hicham Mhammedi Alaoui ont été respectivement élus Président et Vice Président Général de la CNT, par 139 voix sur 141 exprimées dans l’urne”, indique un communiqué de la CNT.

A noter que la CNT a tenu son assemblée générale ordinaire et élective, samedi à Marrakech, en présence de l’ensemble des adhérents, notamment les Fédérations métiers, des associations professionnelles régionales, des conseils régionaux et provinciaux du tourisme, ainsi qu’en présence du Directeur de la Règlementation du ministère du Tourisme, représentant la tutelle, et le représentant de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

“Après validation du quorum, sous l’œil d’un huissier de justice, par 164 voix présentes ou représentées sur 186 voix statutaires, l’Assemblée a été valablement ouverte par le président sortant, qui dans son mot d’ouverture, a tenu à féliciter l’ensemble des membres pour leur engagement et leur détermination à contribuer à hisser le secteur du tourisme national à la place qu’il mérite, dans un contexte économique très tendu en raison de la crise sans précédent que le monde traverse depuis plus de 18 mois”, lit-on dans le communiqué.

Et la même source de poursuivre qu’après présentation et approbation des rapports moral et financier et lecture du rapport du Commissaire aux comptes, l’assemblée générale a donné quitus plein et entier au bureau sortant, qui a présenté sa démission à l’issue de son mandat de 3 ans.

Le processus électoral a ensuite été ouvert pour élire le prochain binôme qui présidera aux destinées de la Confédération Nationale du Tourisme pour un nouveau mandat de 3 ans, note la même source, faisant savoir que l’Assemblée a procédé à la désignation d’un président de séance, assisté par 2 scrutateurs et un secrétaire de séance, désignés parmi les adhérents présents.

Il est à rappeler que l’autre binôme candidat à l’élection composé de M. Jalil Benabbes Taarji et M. Abdelaziz Cherif Alami, après avoir participé à l’ensemble des travaux de l’Assemblée, a annoncé le retrait de sa candidature, au moment de l’ouverture du processus électoral, conclut le communiqué de la CNT.