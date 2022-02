Macron va s’entretenir de la crise en Ukraine avec son homologue américain

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi qu’il allait s’entretenir de la crise en Ukraine avec son homologue américain Joe Biden “dans les prochaines heures” et qu’il n’excluait pas de se rendre à Moscou pour tenter de trouver une solution diplomatique.

“Je suis très préoccupé par la situation sur le terrain”, a déclaré le président français en marge d’une réunion des ministres de l’Intérieur de l’Union européenne, à Tourcoing, dans le nord de la France.

“La priorité pour moi sur la question ukrainienne et le dialogue avec la Russie est une désescalade et de trouver les termes politiques d’une sortie de crise qui passe par la capacité à avancer sur les bases des accords de Minsk”, a ajouté le chef de l’Etat français devant la presse, précisant qu’un éventuel déplacement à Moscou, et peut être à Kiev, dépendrait “de l’avancée de (ses) discussions dans les prochaines heures”.

“Je n’exclus rien parce que je pense que le rôle de la France, tout particulièrement avec la présidence (du Conseil de l’UE) ce semestre, est d’essayer de construire cette solution commune”, a ajouté M. Macron dont les propos sont relayés par les médias locaux.

Emmanuel Macron s’est entretenu à plusieurs reprises ces derniers jours avec les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky.

Mardi, il a expliqué que, avant de déclarer sa candidature à la présidentielle d’avril, il voulait attendre que soient dépassés “la phase aiguë de l’épidémie de Covid-19 et le pic de la crise géopolitique” liée à l’Ukraine.