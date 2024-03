Macron: il faut « tout faire » pour empêcher la Russie de gagner en Ukraine

La guerre est « existentielle » pour l’Ukraine, mais aussi pour la France. « Il faut « tout faire » pour empêcher la Russie de gagner en Ukraine, a déclaré le président français Emmanuel Macron ce jeudi soir sur TF1 et France 2.

« Jamais nous ne mènerons d’offensive, jamais nous ne prendrons l’initiative », a-t-il assuré. Cependant, « pour avoir la paix, il faut ne pas être faible », a-t-il indiqué, appelant les alliés de l’Ukraine à ne pas être « lâches ».

Selon le président français, « la sécurité de l’Europe et des Français se joue en Ukraine. Si la Russie gagne, la vie des Français change et la crédibilité de l’Europe est réduite à zéro. Qui peut penser que Vladimir Poutine s’arrêtera là? ».

Et de poursuivre, « Si l’Ukraine tombe, c’est toute la sécurité européenne qui est menacée.» Il faut donc « faire tout ce qui est nécessaire » pour l’empêcher, sans fixer de lignes rouges ni « donner de la visibilité » à l’adversaire.

« Il n’y aura pas de sécurité pour les Français sans paix en Ukraine. Or, la paix en Ukraine, ce n’est ni la capitulation ni l’amputation de l’Ukraine », a-t-il martelé aux « 20 heures » de TF1 et de France 2.

Dans une déclaration surprise le 26 février, le président français avait affirmé que « rien ne doit être exclu » concernant l’envoi de soldats occidentaux en Ukraine. Des propos qui avaient suscité de vives réactions et protestations parmi les pays membres de l’Otan, l’Allemagne et les États-Unis affirmant qu’ils n’enverraient pas leurs troupes combattre la Russie.

A l’issue de son interview, les principales formations politiques, hors la majorité, ont tempêté contre un discours qu’elles considèrent trop belliqueux.

« Soutenir l’Ukraine, oui. Souffler sur les braises d’un potentiel conflit mondial à des fins électorales, non », a réagi le patron de LR Éric Ciotti sur X.

Pour Jean-Luc Mélenchon, « si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même. Ceux qui veulent la paix préparent la paix. Lui non ». « Le président fait peur », a taclé la figure tutélaire de La France Insoumise ».

Même tonalité chez EELV. Emmanuel « Macron n’a pas rassuré. En réalité la France est isolée diplomatiquement », a estimé la cheffe des écologistes Marine Tondelier.

Le patron des communistes Fabien Roussel a, lui, fustigé « l’irresponsabilité et le cynisme » du président, « poussés à leur paroxysme ».

Selon le député du Nord, le chef de l’Etat serait « prêt à déclarer la guerre à la Russie » pour « masquer son échec en France ».