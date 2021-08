Macron détaille stratégie face au retour des tabilans en Afghanistan

Le président français Emmanuel Macron, s’est exprimé ce lundi lors d’une allocution sur la situation en Afghanistan après l’arrivée au pouvoir des talibans. Il a détaillé sa stratégie face à cette crise qui inquiète la communauté international:

La France doit “protéger” les Afghans qui l’ont aidée. “C’est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident: interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d’autres. Près de 800 personnes sont d’ores et déjà sur le sol Français. Plusieurs dizaines de personnes sont encore sur place (…) pour lesquelles nous restons pleinement mobilisés”, a déclaré le chef de l’Etat au cours d’une allocution télévisée consacrée à la crise afghane.

“L’Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu’il a été”. Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation”, a mis en garde le président français, en appelant à “une réponse (internationale) responsable et unie”, et “une action politique et diplomatique”. “C’est un enjeu pour la paix et la stabilité internationale, contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent ; à cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les Etats-Unis et l’Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes”, a-t-il dit.

une “initiative” avec les Européen visant à “anticiper” et “protéger contre des flux migratoires irréguliers importants” qui “nourrissent les trafics de toute nature”, lors d’une allocution télévisée consacrée à la situation en Afghanistan, tombé aux mains des talibans.

“Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d’Allemagne et d’autres Européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie”, a poursuivi le président français, en appelant à “la solidarité dans l’effort, l’harmonisation des critères de protection et la mise en place de coopérations avec les pays de transit”.