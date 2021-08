Macron confirme sa participation à une “conférence régionale” fin août à Bagdad

Lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien, Mustafa Al-Kadhimi, le Chef de l’Etat français a “confirmé son intention de participer à cette conférence et rappeler son engagement dans la lutte contre Daech et en faveur de la stabilité et sécurité de l’Irak et de la région”, indique un communiqué de la présidence française.

Lors de cet entretien téléphonique, “M. Mustafa Al-Kadhimi a fait un point au Président de la République sur la préparation de la conférence régionale que l’Irak organise, en coopération et en coordination avec la France, à Bagdad à la fin du mois d’août”, ajoute la même source.

A cette occasion, le chef de l’Etat français a rappelé “son attachement à la souveraineté de l’Irak et l’importance qu’il accorde au processus démocratique dans le pays”.

Emmanuel Macront et le Premier ministre irakien sont convenus de poursuivre leur dialogue et de renforcer la coopération entre les deux pays.

Ils ont également évoqué les derniers développements régionaux et souligné la nécessité d’œuvrer à faire baisser les tensions dans la région.