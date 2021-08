Air Arabia et Royal Air Maroc opéreront dès octobre des vols directs à destination d’Israël

L’annonce a été faite sur Twitter par David Govrin, le chef du bureau de liaison israélien à Rabat.

“Une autre étape importante s’ajoute aux efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et Israël”, a écrit David Govrin, annonçant qu’à partir du mois d’octobre Air Arabia et Royal Air Maroc ouvriront de nouvelles lignes aériennes reliant Marrakech et Casablanca à Israël.

Le lancement des vols directs par RAM et Air Arabia à partir de Marrakech et de Casablanca va porter à 5 le nombre de compagnies aériennes assurant des liaisons entre le Maroc et Israël.

Les vols directs entre le Maroc et Israël sont opérés jusqu’à présent par les compagnies israéliennes El Al et Israir. Une troisième compagnie israélienne, Arkia, s’apprête aussi à desservir la destination Maroc.