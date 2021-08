Afghanistan : au moins 27 enfants tués en 3 jours (Unicef)

“Au cours des dernières 72 heures, 20 enfants ont été tués et 130 blessés dans la province de Kandahar (sud)”, a précisé l’Organisation dans un communiqué, ajoutant que deux enfants ont été tués et trois blessés dans la province de Khost (est), tandis que cinq autres ont été tués et trois blessés dans la province de Paktia (sud-est).

“Chacun de ces décès et chaque cas de souffrance physique est une tragédie personnelle,” a déploré l’Unicef.

L’organisation onusienne a également mis en garde contre une augmentation du nombre d’enfants recrutés par des groupes armés, relevant que le droit de ces enfants à la protection “a été ignoré par les parties au conflit”. À cet égard, le représentant de l’Unicef en Afghanistan, Hervé Ludovic De Lys, a estimé que “l’Unicef est choqué par l’escalade rapide des graves violations commises contre les enfants en Afghanistan”, soulignant que ces “atrocités augmentent de jour en jour”.