Début d’un exercice militaire conjoint Chine-Russie

Les officiers et soldats participants des deux armées ont été répartis en 13 formations terrestres et deux échelons aériens. Cet exercice conjoint vise à approfondir les opérations antiterroristes conjointes entre les armées chinoise et russe, ainsi qu’à démontrer la ferme détermination et la force des deux pays à sauvegarder conjointement la sécurité et la stabilité internationales et régionales, selon les responsables des deux pays.

L’exercice reflète l’importance du partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère entre la Chine et la Russie, ainsi que de la confiance mutuelle stratégique, les échanges pragmatiques et la coordination entre les deux pays, ont déclaré les responsables, a relevé Chine Nouvelle, soulignant que cet exercice conjoint doit se poursuivre jusqu’au 13 août.