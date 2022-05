L’UA déterminée à travailler avec la Somalie pour éliminer la menace Al Shabaab

Dans un communiqué en réaction à l’attaque menée par le groupe terroriste Al Shabaab contre une Base opérationnelle avancée de la Mission de transition de l’UA en Somalie (ATMIS) dans la région de Middle Shabele, au Sud-Ouest de Mogadiscio, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA a affirmé que «l’UA reste déterminée à travailler avec le Gouvernement fédéral de Somalie pour éliminer la menace Al Shabaab et continuer à promouvoir efficacement la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie».

Le Conseil qui a fermement condamné l’attaque barbare et lâche contre le contingent burundais de l’ATMIS, a exprimé ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple burundais, en particulier aux familles immédiates des soldats décédés, et a souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés.

Le Conseil a rendu hommage au personnel des Forces de défense nationale burundaises qui a fait le sacrifice ultime dans l’exercice de ses fonctions et pour la cause de la paix en Somalie, dans la région et sur le continent africain en général.

Le Conseil a également rendu hommage à tous les pays contributeurs de troupes et de police (PT/PCC) à l’ATMIS et, en particulier, à tous les hommes et femmes servant dans le cadre de l’ATMIS, les a félicités pour leur engagement et les a encouragés à persévérer jusqu’à l’élimination totale d’Al Shabaab.

Le CPS a souligné qu’il importait de préserver les acquis enregistrés jusqu’à présent en Somalie, ainsi que la dynamique actuelle de la lutte contre Al Shabaab, en renforçant les capacités de l’ATMIS, notamment en mettant à la disposition de la Mission toutes les ressources humaines, matérielles, techniques et financières nécessaires, y compris les facteurs de renforcement et de multiplicateurs de force, afin de lui permettre de s’acquitter plus efficacement de son mandat.

Au moins 10 soldats burundais ont été tués dans l’attaque perpétrée mardi par des éléments du groupe terroriste somalien Al-Shabab contre la base militaire de la force de l’Union africaine (UA) en Somalie.