L’ONU suspend ses vols réguliers vers le Mali

“Nous avons dû nous adapter à la nouvelle situation. Cela concerne particulièrement nos vols réguliers qui ont été temporairement suspendus”, a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point-presse quotidien.

Il a précisé que des discussions sont en cours avec “nos partenaires maliens, sur les nouvelles procédures qu’ils ont mises en place pour approuver les vols de l’ONU”.

“Des mécanismes ont été proposés par les autorités maliennes la semaine dernière” et “nous sommes confiants qu’une solution pourra être trouvée dans les plus brefs délais qui nous permettra de reprendre le fonctionnement normal de nos services conformément à notre mandat”, a-t-il poursuivi.

La force de Casques bleus Minusma effectue constamment des vols entre la sous-région et le Mali.

La semaine dernière, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) avaient imposé une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l’encontre du Mali.

Ces mesures sanctionnent notamment la promesse non tenue par les autorités de transition malienne d’organiser le 27 février prochain des élections qui auraient ramené des civils à la tête du pays.