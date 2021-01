L’Inde va livrer à partir du 22 janvier le vaccin anti-Covid au Maroc

L’Inde commence officiellement ses livraisons de vaccins au Maroc et au Bresil à partir de ce vendredi 22 janvier

Un Dreamliner de la Royal Air Maroc s’est déjà envolé vers l’aéroport de Mumbai.

Le gouvernement indien a autorisé les exportations commerciales de vaccins COVID-19, les premiers envois devant être expédiés vendredi au Brésil et au Maroc, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères à Reuters.

Les injections développées par le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford sont en cours de fabrication au Serum Institute of India, le plus grand producteur mondial de vaccins, qui a reçu des commandes de pays du monde entier.

Le gouvernement indien avait retardé l’exportation de doses jusqu’à ce qu’il lance son propre programme national de vaccination le week-end dernier. Plus tôt cette semaine, il a envoyé des fournitures gratuites aux pays voisins, notamment le Bhoutan, les Maldives, le Bangladesh et le Népal.