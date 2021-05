L’immeuble des médias Al-Jazeera et Associated Press à Gaza pulvérisé

La tour de 13 étages abritant les locaux de Al-Jazeera et Associated Press (AP) à Gaza a été pulvérisée par plusieurs missiles samedi.

“L’armée a prévenu le propriétaire de la tour dans laquelle AP a ses locaux qu’elle serait ciblée” par une frappe, a expliqué sur twitter un journaliste de l’agence américaine.

“Nous sommes choqués et horrifiés par le fait que l’armée israélienne vise et détruise l’immeuble abritant le bureau d’AP et d’autres médias à Gaza”, a dit dans un communiqué le patron de l’agence Associated Press (AP), Gary Pruitt.

“C’est un développement incroyablement inquiétant. Nous avons évité de justesse de terribles pertes humaines. Une dizaine de journalistes et de pigistes d’AP se trouvaient dans l’immeuble et heureusement, nous avons pu les évacuer à temps”, a-t-il précisé.

“Nous avons demandé des informations au gouvernement israélien et sommes en contact avec le département d’Etat américain pour essayer d’en savoir plus”, a encore dit Gary Pruitt.

“Le monde sera moins informé sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui”, a-t-il conclu.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, a de son côté réclamé des explications au gouvernement israélien.

“Cette dernière attaque contre un bâtiment dont Israël sait depuis longemps qu’il abrite des médias internationaux pose la question de la possibilité que les forces israéliennes soient en train de viser délibérément des installations médiatiques pour perturber la couverture des souffrances humaines à Gaza”, a dit le directeur exécutif du CPJ, Joel Simon.

“Les journalistes ont l’obligation et le devoir de couvrir les événements en cours à Gaza et il serait illégal pour l’armée israélienne de faire usage de moyens militaires pour empêcher cela”, a-t-il ajouté.

Le mouvement islamiste Hamas et Israël échangent depuis lundi des tirs meurtriers depuis et vers l’enclave palestinienne de deux millions d’habitants.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes faisait état vendredi soir de 139 morts, parmi lesquels 39 enfants, et 1.000 blessés dans les bombardements israéliens.

From the @AP story: “The airstrike Saturday came roughly an hour after the Israeli military ordered people to evacuate the building. There was no immediate explanation for why the building was targeted. The building houses the @AP, Al-Jazeera and offices and apartments.”

— Jon Gambrell جون (@jongambrellAP) May 15, 2021