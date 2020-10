L’exposition “Foum Zguid – Du Sel au Fil” célèbre les tissages berbères au musée Dar El Bacha à Marrakech

L’exposition « Foum Zguid – Du Sel au Fil », qui s’ouvre du 2 octobre au 10 janvier 2021 au Musée des Confluences Dar El Bacha, présente au grand public une large sélection de tissages réalisés par des femmes berbères de la région de Foum Zguid et met en lumière le brassage historique, ethnique et artistique qui lie le Maroc et l’Afrique.