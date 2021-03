L’Espagne pour l’accélération de la mise en place d’un certificat de vaccination européen

Mme Maroto, qui a participé à la réunion de haut niveau des représentants du tourisme de l’Union européenne (UE), a appelé à la nécessité de progresser dans l’adoption de protocoles communs dans tous les États membres pour éviter les interdictions de circulation des voyageurs au sein du marché intérieur et également avec les pays tiers, en particulier dans le cas du Royaume-Uni.

La coordination dans ce domaine sera essentielle pour assurer la reprise progressive du tourisme, a-t-elle précisé.

Reyes Maroto a défendu “que les certificats sont un outil utile et efficace pour reprendre la mobilité en toute sécurité”, mettant l’accent sur la nécessité de multiplier “les efforts pour assurer une meilleure coordination et communication des mesures liées aux voyages au niveau de l’UE afin d’éviter les mesures discriminatoires entre les citoyens et de regagner la confiance des voyageurs”.

Dans ce sens, Mme Maroto a insisté sur le fait qu'”il est important d’avoir les outils prêts à initier la mobilité et à remettre l’Europe comme une destination de voyage sûre qu’au moment où les données sur l’incidence du virus le permettent”.

La priorité doit poursuivre l’accélération du processus de vaccination pour protéger les citoyens, a-t-elle martelé, invitant instamment la Commission à élaborer une proposition coordonnée pour la reprise de la libre circulation des personnes, car cela sera essentiel et constituera une impulsion majeure pour soutenir la relance du secteur des voyages et du tourisme, qui a été particulièrement touché par les mesures de restriction de la mobilité.