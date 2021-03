Les États-Unis mettent en garde les avions civils américains contre des menaces d’attaques d’Al-Shabaab au Kenya

Dans une alerte de sécurité, relayée mardi par les médias kényans, la “Federal Aviation Administration” (FAA) des États-Unis a déclaré que la milice d’Al-Shabaab, affilié à Al-Qaida, avait déclaré publiquement son intention de mener des attaques en représailles aux opérations de lutte contre le terrorisme menées par le Kenya en Somalie.

“En raison d’attaques extrémistes transfrontalières en provenance de Somalie, il existe un risque continu pour l’aviation civile américaine de voler dans, hors, à l’intérieur ou au-dessus du territoire et de l’espace aérien du Kenya”, souligne l’avis d’alerte.

L’agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis avertit, dans ce sens, que la milice “possède ou a accès à une variété d’armes, y compris des armes légères, armes à tir indirect, telles que les mortiers et les roquettes; et les armes à capacité antiaérienne, y compris les systèmes portables de défense aérienne (MANPADS)”.

Ces armes présentent un risque pour les aéronefs civils opérant à basse altitude, y compris pendant les phases d’arrivée et de départ du vol et/ou pour les aéroports et les aéronefs au sol, en particulier sur les aérodromes éloignés, souligne la même source.

Le Kenya fait partie d’une équipe de maintien de la paix en Somalie relevant de la mission de l’Union africaine l’AMISOM.