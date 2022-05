L’Espagne accueille prÃ¨s de 10 millions de touristes au 1T 2022

Les principaux pays émetteurs au premier trimestre sont le Royaume-Uni (avec près de 1,8 million de touristes et une augmentation annuelle de 2 981,7 %), la France (avec plus de 1,3 million, en hausse de 342,3 %) et l’Allemagne (avec près de 1,3 million, en hausse de 565,1 %).

Lors du mois de mars, l’Espagne a reçu 4 millions de touristes internationaux en mars, soit 720,5 % de plus qu’au même mois de 2021.

Ces chiffres de visiteurs, qui sont encore inférieurs de 1,6 million à ceux enregistrés en 2019, ont conduit à un chiffre de dépenses de 5 069 millions d’euros lors du 3ème mois de l’année, soit une augmentation de 832% par rapport au même mois en 2021.

Cette nouvelle reprise en mars, tant en termes d’arrivées de visiteurs internationaux que de dépenses, porte à dix le nombre total de mois consécutifs de hausse en glissement annuel.

Le Royaume-Uni a été le principal pays émetteur de touristes en mars, avec un total de 826 399 touristes, et une augmentation de 4 084,7 % par rapport à mars 2021, suivi de l’Allemagne et de la France avec 608 803 (482,2 % de plus en taux annuel) et 456 592 visiteurs (332 % de plus) respectivement.

“Mois après mois, la reprise du tourisme continue de se consolider. L’Espagne clôture son premier trimestre 2022 avec de bonnes données sur les arrivées et les dépenses des touristes internationaux, une tendance qui, nous l’espérons, s’intensifiera pendant la période estivale “, a déclaré la ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, cité par le communiqué de l’Ine.