Les tirs contre l’ex-président Trump étaient une « tentative d’assistant », selon le FBI

Les coups de feu ayant visé l’ex-président américain, Donald Trump, samedi lors d’un meeting en Pennsylvanie, étaient une « tentative d’assistant », a confirmé le FBI en assurant être proche d’identifier l’assaillant abattu sur les lieux.

« Ce soir, nous avons assisté à ce que nous appelons une tentative d’assassinat contre notre ancien président Donald Trump », a indiqué Kevin Rojek, un responsable du FBI lors d’une conférence de presse.

Le tireur a utilisé un fusil et a tiré plusieurs coups de feu depuis une position élevée à l’extérieur du rassemblement, selon les Services secrets.

Le FBI affirme s’activer pour identifier le tireur et déterminer le mobile de son acte.

« Nous examinons des photographies en ce moment, nous essayons d’analyser son ADN et d’obtenir une confirmation biométrique », a déclaré M. Rojek, avant d’ajouter que les enquêteurs vérifiaient « très attentivement » si l’homme était sur leur radar avant la fusillade.

Donald Trump a été blessé à l’oreille droite, une personne qui assistait au meeting a été tuée et deux autres ont été blessées dans cet incident qui a plongé les Etats-Unis en émoi sur fond de forte polarisation politique en pleine campagne pour l’élection présidentielle de novembre prochain.

« J’ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. « Il est incroyable qu’un tel acte puisse se produire dans notre pays », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la campagne de M. Trump a ensuite rassuré sur l’état de santé de l’ex-président qui est « examiné dans une structure médicale » sur place, tout en condamnant un « acte odieux ».

Plus tard dans la soirée, une assistante de M. Trump a posté une vidéo sur le réseau X, montrant l’ex-président arrivant à un aéroport du New Jersey, où il devait passer la nuit. « Il est descendu de son avion sans aide. Son oreille blessée était hors de vue de la caméra », rapporte le New York Times.

Les services secrets ont déclaré que le tireur avait tiré plusieurs coups de feu depuis une « position élevée » à l’extérieur du rassemblement avant d’être tué par des agents.

Des témoins oculaires ont décrit une scène « sanglante » et chaotique. « C’est de la pure folie », a déclaré un participant au rassemblement cité par CNN.

Le président américain, Joe Biden s’est entretenu avec Trump après la tentative d’assassinat. Dans un communiqué, Il a dénoncé la violence, se disant « reconnaissant » que Donald Trump soit sain et sauf.

Des messages d’inquiétude et de soutien à Trump ont immédiatement afflué de la part de hauts dirigeants républicains et démocrates ainsi que d’anciens présidents américains, tous dénonçant la violence politique.

Cet incident survient à la veille de la convention du Parti républicain à Milwaukee dans le Wisconsin (15 au 18 juillet) qui sera marquée par l’investiture de Donald Trump comme le candidat à la présidentielle de novembre prochain face au démocrate, Joe Biden.